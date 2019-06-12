Первая партия "Удавов" поступила на вооружение российской армии

Первая партия новейших пистолетов "Удав" поставлена военным и началась опытная войсковая эксплуатация, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберта Бакова.
Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9x21 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные.
Специально для "Удава" разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости. Емкость его магазина составляет 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова.
Новый пистолетный комплекс прошел госиспытания и рекомендован к принятию на вооружение. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1".
Как заявил Баков, гражданская версия "Удава" появится в этом году. Она будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее тактико-технические характеристики, по мнению разработчика, позволят конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими.
Ранее сообщалось, что серийное производство пистолета "Удав", задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.
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