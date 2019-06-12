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Дельфин-мутант с "хвостом сирены" замечен у берегов Крыма

, ИА "Амител"
Необычный хвост у дельфина сформировался именно в результате мутации, а не механического повреждения
Специалисты полагают, что аномалия не доставляет дельфину больших неудобств / Фото: vk.com/sereneseadolphins

Специалисты полагают, что аномалия не доставляет дельфину больших неудобств / Фото: vk.com/sereneseadolphins

В море у побережья Крыма был замечен дельфин с необычной мутацией хвостового плавника — так называемым "хвостом сирены", пишет "Российская газета" со ссылкой на страницу АНО "Безмятежное Море" во "ВКонтакте".

"В акватории Нового Света зафиксирована особь афалины, имеющая одну лишнюю "лопасть" хвоста. Такая особенность еще не фиксировалась нигде в мире", — сообщает Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих.

Специалисты, ведущие наблюдения за морскими млекопитающими, пришли к выводу, что необычный хвост у дельфина сформировался именно в результате мутации, а не механического повреждения.

"На хвосте нет никаких признаков травмы, следов рубцовой ткани или посторонних предметов, он абсолютно чистый", — отмечают зоозащитники.

Они также рассказали, что известно несколько мутаций китообразных, связанных с аномальным развитием позвоночника, черепа, наличия лишних плавников и другими особенностями. "Однако "хвост сирены", зарегистрированный нами, еще не встречался", — говорится в сообщении.

Специалисты полагают, что аномалия не доставляет дельфину больших неудобств. Он резвится наравне с другими особями и находится в самом расцвете сил.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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