Средний размер микрозайма снизился на 4% и составил 12 тысяч рублей

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 12 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование микрофинансовой организации MoneyMan.
"Средний размер займа в МФО за первые пять месяцев 2019 года составил 12 тысяч рублей, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 3,9%. Этот показатель в Москве упал еще сильнее – на 5% за год до 15,640 тысячи рублей", – отметили в компании.
Как отметила гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.
"Мы видим четкую корреляцию между доходами населения и суммами займа: в отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время", – подчеркнула она.
Также она отметила, что самой частой причиной обращения в МФО являются непредвиденные расходы и образовавшийся "кассовый разрыв" из-за задержки зарплаты.
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