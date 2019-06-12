Ургант пошутил об освобождении журналиста Голунова

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала отреагировал на освобождение журналиста "Медузы" Ивана Голунова, ранее задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.
"Новая сказка Салтыкова-Щедрина: "Как один журналист двух генералов отстранил", — сказал Ургант.
По его словам, домашний арест Голунова стал "самым коротким в истории". Он также добавил, что наркотики в квартире Голунова якобы могли появится из-за "афганского ветра".
Ранее сообщалось, что занимавшиеся задержанием Голунова сотрудники МВД отстранены от исполнения служебных обязанностей. Материалы проверки в отношении них направлены в Следственный комитет, который оценит правомерность их действий.
Также министр МВД Владимир Колокольцев принял решение освободить от занимаемых должностей двух генерал-майоров полиции: начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина. В связи с этим он будет ходатайствовать перед президентом об отставке генералов.
Напомним, Голунов заявил, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции. Журналист занимается расследованиями коррупционных схем на миллиарды рублей, в которых задействованы высокопоставленные лица.
Накануне МВД России приняло решение закрыть уголовное дело против Голунова. Его освободили из-под домашнего ареста.
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