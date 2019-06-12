Житель Новосибирска "подкинул" взятку сотрудникам ГИБДД на Алтае

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя города Новосибирска, который обвиняется в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, сообщает региональный СК.
"В мае 2019 года на территории Тальменского района в ходе проверки документов у водителя остановленного сотрудниками ГИБДД автомобиля выявлен факт управления транспортным средством без полиса обязательного страхования гражданской ответственности, что влечет административное наказание", — говорится в сообщении ведомства.
За несоставление сотрудниками полиции административного протокола, мужчина попытался дать им взятку в виде денег, положив их в сумку, находившуюся в служебном автомобиле.
Впрочем, довести свой умысел до конца мужчине не удалось, так как сотрудники ГИБДД от денег отказались.
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
прям таки попытался подкинуьт? вай вай злодей. Просто походу мало, жадные оказались менты, либо им кто то помешал, что более реально, либо камера либо боялись ,что это проверка, что более реально. Сколько денег то было? Если штраф за отсутствие страховки 5000р, то тут поди 500-1000 предложил чтобы сэкономить. Прям великий взяточник ). Щас на него всех собак спустят.
Там другие правда миллионами взятки берут и дают, но попался то этот....держись мужик, ни пуха ( ( ( сочуствую.