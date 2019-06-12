Качели и горку установили в колонии строгого режима на Камчатке

На Камчатке осужденные, содержащие в колонии строгого режима, изготовили и оборудовали на территории игровую зону – качели и горку, сообщает ИА "Кам 24".
Как рассказали в пресс-службе регионального ФСИН, игровая зона появилась рядом с комнатой ожидания свиданий: ко многим из осужденных приезжают повидаться родственники, в том числе с маленькими детьми, для которых не было места, где бы они могли провести время, пока оформляются все необходимые документы.
Отмечается, что сами заключенные восприняли идею оборудования игровой зоны положительно.
"Мастера кузнечного цеха изготовили горку и качели, которые уже установили на прилегающей к комнате ожидания территории. В ближайшее время ее дополнительно огородят и благоустроят, появится песочница с навесом от дождя и ящик, в котором будут храниться игрушки. Единственное, что не производится в учреждении, и планируется закупить – это специальное мягкое покрытие", – уточнили в ведомстве.
В дальнейшем подобные игровые площадки должны появиться и в остальных исправительных учреждениях Камчатского края.
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