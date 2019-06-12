Житель Барнаула получил 3 года условно за угрозу расстрелять школу

В Барнауле осудили мужчину за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, о котором он, будучи в пьяном состоянии, сообщил полиции в январе этого года, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Как пояснила помощник прокурора, мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в одном из магазинов разливного пива, где у него "из хулиганских побуждений возник преступный умысел на заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма в виде расстрела граждан", находящихся в лицее №112.
Мужчина позвонил в службу экстренной помощи по номеру "112". Оператору он рассказал об угрозе расстрела граждан.
Оператор передала сообщение в дежурную часть. На место была направлена следственно-оперативная группа и группа немедленного реагирования, которые ничего подозрительного не обнаружили.
Спустя час мужчина был задержан. Он все это время находился в том же магазине, где распивал спиртное.
Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
Комментарии
идиот ..больше слов нет.