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Жительница Бийска матом кричала на полного мальчика из-за велосипеда

, ИА "Амител"
Отмечается, что женщина подошла к мальчику и дала ему подзатыльник, после чего начала на него кричать

На разборки с несовершеннолетним женщина пришла с супругом-полицейским / Фото: sib.fm

В Бийске женщина матом и криком заставляла ребенка заплатить 25 тысяч рублей за сломанное крыло велосипеда, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

В Сети появилась видеозапись на которой видно, как женщина кричит на ребенка, называет его "жирдяем" и требует деньги за велосипед. По словам очевидцев, мальчик взял у сына женщины велосипед и повредил крыло. Поломка была незначительная, но, увидев ее, женщина пришла в ярость.

На разборки с несовершеннолетним женщина пришла с супругом, который стоял в стороне и приказывал "закрыть рот" друзьям мальчика, которые просили женщину успокоиться. 

Как отмечают пользователи Сети, уверенность мужчины объясняется его статусом – якобы служит в полиции и является представителем власти.

Как сообщает "Сиб.фм", инцидент произошел 10 июня. Женщина в грубой форме выразила недовольство 12-летнему школьнику. Мальчик старался вести себя спокойно и обещал заплатить за испорченную вещь. Однако женщина продолжала нецензурно ругать его и требовать 25 тысяч рублей. 

"Как говорят очевидцы, произошло это возле школы №7. Женщина подошла к полному мальчику и дала ему подзатыльник, после чего начала кричать на него матом и унижать при друзьях. Причем он сразу признал, что заплатит, и адекватно спросил, сколько надо заплатить, а получил в ответ то, что на видео", – сообщает паблик "Плохие Новости 18+".

Отмечается, что на женщину якобы уже написали заявление в полицию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.06.2019 16:15
Boss

Бабу и её представителя власти изолировать от общества.

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12.06.2019 16:40
- гость -

На худого не кричала?

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12.06.2019 16:52
- гость -

яжемамка курица тупая. оператору надо было и папку заснять. толстяк безграмотный. короче все хороши..

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