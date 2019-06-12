Виктор Томенко и Ирина Роднина вручили паспорта юным гражданам России

12 июня, в День России, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина приняли участие в торжественной церемонии вручения паспортов жителям региона, которым в этом году исполнилось 14 лет, сообщается на официальном сайте региона.
Паспорт гражданина РФ получили 15 алтайских школьников, которые имеют успехи и достижения в учебе, спорте и общественной деятельности.
Томенко отметил, что получение паспорта — это "особенная ответственность перед самим собой, перед родителями, старшими друзьями и наставниками", перед всеми, с кем юные россияне сегодня вместе живут.
"Вы еще совсем молодые и уже достаточно взрослые: к 14 годам успели достичь серьезных результатов в спорте, в учебе и постижении наук, в общественной деятельности. Мы следим и очень радуемся любым вашим успешным шагам и достижениям. Очень символично, что вручение паспортов проходит в наш общенациональный праздник — День Российской Федерации. Наша страна — это мы с вами все вместе. Сегодня вы получаете документ, который делает вас настоящими гражданами России", — подчеркнул Томенко.
"Мы, взрослые, стараемся создавать все условия, чтобы первые ваши шаги в жизни, начало вашей активной общественной, научной, производственной деятельности проходило в комфортных условиях. Чтобы вы смогли набраться знаний и опыта, получить определенные навыки для того, чтобы в скором времени в полной мере принять на себя всю ответственность за настоящее и будущее нашей страны, наших с вами сограждан", — добавил губернатор.
Роднина отметила, что "первые документы" дают право представлять нашу страну: "Мы, конечно, ждем от вас больших результатов. Очень надеюсь, что вашей жизнью, трудом и успехами будут гордиться в первую очередь ваши родители и, конечно, вся страна. Уверена, что вы добьетесь многого, не один раз в честь ваших достижений будет звучать гимн нашей страны. Побеждайте, побеждайте себя для того, чтобы побеждала наша страна".
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Американские паспорта..