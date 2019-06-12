Толпа скандирует "позор" сотрудникам Росгвардии / Фото: tvrain.ru
На марше в Москве в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщают "Ведомости".
Очень жесткое задержание. Видно, как парня ударили головой о столб, но его все равно продолжаю волочить по землеhttps://t.co/amTBQn3cpS pic.twitter.com/GYKIf0fmDb— RTVI (@RTVi) 12 июня 2019 г.
Как сообщает Telegram-канал Профсоюза журналистов, на Страстном бульваре у Петровки сотрудники ОМОН бьют демонстрантов дубинками. Толпа скандирует "Вам квартиры не дадут!" и "Вам можно нас бить!".
Точное число задержанных неизвестно. В частности, "ОВД-инфо" в своей онлайн-трансляции сообщает о задержании 94 человек (по данным на 13:22 мск).
UPD 18:38 По данным на 14:30 мск задержано более 200 человек.
В основном полицейские задерживают участников акции, которые пришли с плакатами, и тех, кто за них заступается. Толпа скандирует "позор" сотрудникам Росгвардии.
Впрочем, как отмечается в соцсетях, марш из "защиты Голунова" превратился в "перечень различных требований". В частности, кричат о свободе украинцу Олегу Сенцову, осужденного за попытку создания на территории Крыма террористического сообщества.
Сообщается, что полицейские перекрывают улицы, по которым должно было пройти шествие. Это вынудило участников акции двинуться в противоположную сторону от изначально запланированного маршрута. "Сначала перекрыли Мясницкую, пропустив по ней человек 100. Люди повернули в Бобров переулок, который перекрыли, пропустив тоже 100 человек", — рассказал корреспондент издания.
Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать мероприятие. Всего к месту начала акции, как отмечается, пришли несколько сотен человек. На дорогах припаркованы автозаки и автобусы полиции. Полиция напоминает собравшимся, что мероприятие не согласовано и просит разойтись.
Ранее сам Голунов призвал своих сторонников и неравнодушных людей не приходить на митинг в его "защиту".
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Знайте,каким он парнем был!