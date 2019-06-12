Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 4-9 м/с с усилением до 11-16 м/с.
Температура ночью +12...+17. Днем +25...+30, в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза, град, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Барнауле ночью +13...+15, днем +20...+22. Ночью временами дождь, гроза, ветер юго-западный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с. Днем также временами дождь, гроза, ветер юго-западный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с.
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