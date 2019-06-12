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Несовершеннолетний житель Барнаула может получить до 20 лет за закладки

, ИА "Амител"
За два месяца до задержания молодой человек успел заработать на закладках 400 тысяч рублей
Барнаулец за один день в феврале разложил более 20 закладок на территории садоводства / Фото: stolica-s.su

Барнаулец за один день в феврале разложил более 20 закладок на территории садоводства / Фото: stolica-s.su

Несовершеннолетний житель Барнаула может получить длительный срок лишения свободы за то, что он занимался закладкой наркотиков, сообщает алтайская "Комсомольская правда".

Отмечается, что учащийся "Алтайской академии гостеприимства" договорился с неустановленными лицами о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Он получал от сообщников информацию о месте нахождения оптовых партий наркотиков, после забирал их и прятал в виде мелких закладок на территории Барнаула.

Установлено, что только в феврале 2019 года барнаулец за один день разложил более 20 закладок на территории садоводства "Дизель" в Ленинском районе Барнаула. Именно там он и был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли у него часть оставшейся партии наркотиков.

В общей сложности за два месяца до задержания молодой человек успел заработать на закладках 400 тысяч рублей.

Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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