Несовершеннолетний житель Барнаула может получить длительный срок лишения свободы за то, что он занимался закладкой наркотиков, сообщает алтайская "Комсомольская правда".
Отмечается, что учащийся "Алтайской академии гостеприимства" договорился с неустановленными лицами о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.
Он получал от сообщников информацию о месте нахождения оптовых партий наркотиков, после забирал их и прятал в виде мелких закладок на территории Барнаула.
Установлено, что только в феврале 2019 года барнаулец за один день разложил более 20 закладок на территории садоводства "Дизель" в Ленинском районе Барнаула. Именно там он и был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли у него часть оставшейся партии наркотиков.
В общей сложности за два месяца до задержания молодой человек успел заработать на закладках 400 тысяч рублей.
Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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