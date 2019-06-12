Вознаграждение в размере 800 000 рублей объявили за кота Алибасова

Канадский сфинкс по кличке Чуча пропал из квартиры Бари Алибасова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на PR-директора продюсера Вадима Горжанкина.
"Журналистов было много. Только одних телеканалов приехало порядка 10. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры", — пояснил Горжанкин.
Он отметил, что до прихода представителей СМИ животное точно было в квартире, а после никто из близких Алибасова его оттуда не забирал.
"Если кто-то видел лысого кота, сообщите по любым телефонам на сайте группы "На-На" в разделе "Контакты". Вероятнее всего его кто-то подобрал, так как он явно породистый. Вознаграждение в размере 800 000 рублей или выступление группы "На-На" на праздник гарантирую", — заявил Горжанкин
На прошлой неделе Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ Склифосовского из-за случайно выпитого средства для чистки труб. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Накануне он вышел из медикаментозного сна и, как отмечается, первым делом спросил про кота.
Комментарии
Не, ну чо главная новость дня- сбежал алибасовский кот!