Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета сегодня, 12 июня, принимала участие в несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, прошедшей в Москве и по итогам которой были задержаны более 400 человек.
Ранее в Сети появились фотографии и видео, запечатлевшие в месте проведения марша Елизавету в розовом спортивном костюме и кроссовках, с черной сумочкой и темных очках.
В своем Instagram Елизавета отметила, что виновные в деле Голунова должны быть наказаны.
"Российский суд неоднократно осуждал сотрудников правоохранительных органов за фальсификацию доказательств. Сомнения на счет дела Голунова естественно присутствуют у каждого из нас. Определить вину может только СПРАВЕДЛИВЫЙ суд. Для проведения справедливого суда необходимо ТЩАТЕЛЬНОЕ независимое расследование ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ", — заявила она.
"Разумеется, мы все надеемся на то, что виновный/виновные будут наказаны в соответствии с законом. Естественно, мне, как гражданину РФ, обидно, что возникают ситуации, в которых под сомнение попадает честность правоохранительных органов. Восхищаюсь смелостью таких журналистов, как Иван Голунов, которые, рискуя свободой и даже жизнью, стремятся сделать нашу жизнь чище. К происходящему у нас на глазах не может быть равнодушных. Виновный/виновные ДОЛЖНЫ быть наказаны!" — заключила Елизавета.
Комментарии
Не уж то готовят Елизавету на какой-нибудь важный государственный пост? Зачастила она в новостных лентах со своим мнением...
А почему, например, не написали, что сказал сын какого-нибудь простого смертного?
а если бы жестко приняли полицейские ...что было бы дальше