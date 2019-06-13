Жаркую погоду с грозами и градом прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 13 июня.
"В большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза, град", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +25…+30 градусов.
Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.
В Барнауле во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Дневные температуры составят +26…+28 градусов. Ветер южный, 11-16 метров в секунду.
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