Четверг, 13 Июнь, 08:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,52
€ 73,04
Обь
453см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2019Дневник АТР-2019ЕГЭ-2019
Новости

Элитную квартиру с дубовым паркетом продают в бору в Барнауле за 21 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 190 квадратных метров находится в элитном комплексе на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 190 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 21 миллион рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Квартира находится в кирпичном доме элитного жилкомплекса в сосновом бору на Змеиногорском тракте.

В жилье имеется приточно-отточная вентиляция с функцией подогрева. Во всех комнатах установлены кондиционеры, оборудованы теплые полы, на полу – дубовый паркет.

Территория жилкомплекса охраняется.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

13.06.2019 08:29
гость

МИР сошел сума ) 21 млн за ремонт 15 летней давности .... это перебор )

0  0
13.06.2019 08:31
гость

интересно, откуда там 190 м2 ? максимальные квартиры в этих домах были по 130 м2! или лестничную площадку включили тоже )

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:28
Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал во Внуково 2
08:18
Сегодня в АлтГТУ им. И.И. Ползунова стартует приемная кампания 0
08:06
Пять компаний получат гарантии Алтайского фонда МСП для льготного кредитования 0
07:50
Элитную квартиру с дубовым паркетом продают в бору в Барнауле за 21 млн рублей 2
07:34
Здесь рождается легенда: производство минеральной воды "Карачинская" 0
07:19
Что такое День поля, где и когда он пройдет 0
07:03
Аграрные достижения Алтайского края в 2018 году в инфографике 0
06:44
Худоба — давно не тренд: яркие модели plus-size на пляжах 98
06:23
Не дай себе засохнуть: чего нельзя делать 13 июня, на Зеленые святки 0
06:01
Грозы, град и 30-градусная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 13 июня 0
23:01
Губернатор Вологодчины попробовал самый большой в России бутерброд с маслом 0
22:39
Дочь Пескова выступила в поддержку Голунова: "Виновные должны быть наказаны!" 8
21:59
Странные сообщения были удалены из аккаунта Медведева в Twitter 2
20:59
Вознаграждение в размере 800 000 рублей объявили за кота Алибасова 3
19:43
Грузовик со 133 миллионами пчел перевернулся в США 0
19:32
Несовершеннолетний житель Барнаула может получить до 20 лет за закладки 3
18:48
От +12 до +30: погода в Алтайском крае на 13 июня 0
18:40
Дневник АТР: Борис Грачевский рассказал о жестком юморе современного "Ералаша" 0
18:34
Путин призвал россиян делать все для развития и процветания страны 5
17:32
Задержания на акции в поддержку Голунова: одного ударили головой об столб 10
17:01
Виктор Томенко и Ирина Роднина вручили паспорта юным гражданам России 3
16:48
Россиян предложили штрафовать на 1 млн руб. за иностранный спутниковый интернет 13
16:01
Жительница Бийска матом кричала на полного мальчика из-за велосипеда 10
15:39
Качели и горку установили в колонии строгого режима на Камчатке 0
15:08
Житель Барнаула получил 3 года условно за угрозу расстрела школы 1
14:38
Вулкан Ключевской в День России выбросил пятикилометровый столб пепла 1
14:18
Житель Новосибирска "подкинул" взятку сотрудникам ГИБДД на Алтае 3
13:59
МЧС рассказало, как искупаться и не утонуть 1
13:36
"Следите за карманами": что делать, если вам подбросили наркотики 11
13:01
"Здоровья и процветания": Виктор Томенко поздравил жителей Алтая с Днем России 2
12:47
Ургант пошутил об освобождении журналиста Голунова 0
12:05
Двое выпускников на Алтае получили максимальный балл за ЕГЭ по математике 3
11:34
Силуанов объяснил наращивание золота в резервах России 1
11:05
Двое жителей Рубцовска похитили из киоска 50 пачек сигарет и семь пачек семечек 0
10:54
Средний размер микрозайма снизился на 4% и составил 12 тысяч рублей 2
10:45
Змеиная месть: почему наши предки боялись ходить в лес и спать днем 12 июня 2
10:41
Лидер Rammstein сломал фанату челюсть после просьбы сделать селфи 3
09:50
Ирина Роднина рассказала, на сколько килограммов тянут ее золотые медали 17
09:48
Салют, концерты и ретроавто: как в Барнауле отпразднуют День России 7
09:34
Дельфин-мутант с "трезубом" на хвосте замечен у берегов Крыма 1
09:01
Первая партия "Удавов" поступила на вооружение российской армии 4
08:42
Сборная России в тяжелом матче одолела команду Кипра в отборе на ЧЕ-2020 2
08:27
Назван средний возраст вступления в брак в России 0
07:50
1,5 тысячи человек посетили квест-комнату "Сталинградская битва" на Алтае 1
07:34
Территории горбольниц №11 и №12 хотят благоустроить в Барнауле за 60 млн рублей 4
07:19
Какой праздник мы отмечаем 12 июня 11
07:03
Коттедж с бассейном в цоколе и зимним садом продают в Барнауле за 33,9 млн руб. 22
06:48
Спорт, туризм, дружба: зачем в регионе проводят фестиваль "Большой Алтай" 1
06:32
Красотка с приставкой супер: фото неземной Адрианы Лимы 6
06:17
31-градусная жара и грозы: какая погода будет в Алтайском крае на День России 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.