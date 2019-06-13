Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 190 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 21 миллион рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Квартира находится в кирпичном доме элитного жилкомплекса в сосновом бору на Змеиногорском тракте.
В жилье имеется приточно-отточная вентиляция с функцией подогрева. Во всех комнатах установлены кондиционеры, оборудованы теплые полы, на полу – дубовый паркет.
Территория жилкомплекса охраняется.
Комментарии
МИР сошел сума ) 21 млн за ремонт 15 летней давности .... это перебор )
интересно, откуда там 190 м2 ? максимальные квартиры в этих домах были по 130 м2! или лестничную площадку включили тоже )