Вратарь сборной России Андрей Лунев находясь в нетрезвом состоянии устроил скандал в московском аэропорту Внуково, сообщает Пятый канал.
Инцидент произошел 12 июня у стойки регистрации, когда спортсмен планировал вылетать в Санкт-Петербург. Разговор на повышенных тонах у Лунева произошел с представителем авиакомпании "Россия" примерно в 11 утра.
Как сообщили очевидцы, футболист был изрядно пьян. Позже при медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле.
Именитого дебошира задержали полицейские и доставили в местное отделение полиции, сопротивления он не оказывал. В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
Андрей Лунев является вратарем футбольного клуба "Зенит" и входит в состав сборной России.
Комментарии
Русский Лунев 2 последние игры на скамейке просидел, а в воротах сборной России играл бразилец, как тут не запьешь? В сборной России уже 2 бразильца, а если еще 9 бразильцев наше гражданство получат? Остальным только пить останется
Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал во Внуково
Хоть стулом никого не ударил. А то если на зону к Мамаеву и Кокорину еще Лунев подъедет, эта зона всех в футбол порвет