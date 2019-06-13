В Барнауле в День России жители той части Октябрьского района города, которую в народе именуют Потоком, устроили массовую драку после того, как не поделили бутылку, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Местные "тусовщики" как всегда не поделили бутылку и побили самого буйного. Спустя несколько минут мужик вернулся с монтировкой и принялся крушить всех окружающих", – говорится в сообщении паблика.
Впрочем, судя по видео, в итоге коллектив оказался сильнее монтировки.
Комментарии
да нада скорее пластиковую тару запрещать, по башке стеклянной бутылкой както смачнее
Из-за таких уродцев наши власти и запрещают продажу эликсира в праздники... один раз, вчера, забыли запретить- и вот те на...
будущее России!
13.06.2019 09:13
-----------------
Заткнись,
Узнаю тебя, страна моя! Ты возвращаешься...
Типичная ситуация, дело то житейское. Или что мы стали такими нежными что подобная ситуация вызывает шок? Раньше вон через парк (лесная сказка) решил сократить дорогу позднее 9 часов и не факт что тебя там ножом не прирежут, ничего учились "говорить" или быстро бегать. А тут норм, человек принес весомый аргумент с собой.
Раньше вон через парк (лесная сказка) решил сократить дорогу позднее 9 часов и не факт что тебя там ножом не прирежут
раньше это когда?
13.06.2019 09:26 Когда там не было зоопарка и спортивных комплексов Смертина году так в 1998-. Когда компаниями ходили, или сидели на корточках и по понятиям типа беседовали. Я понимаю что для цивилизованного общества это не здоровая тенденция, но и быть в панике не стоит. Это как пойти в лес бояться клеща и так и не отдохнуть в конечном счете, быть параноиком что тебя цапнет инцифалитом.
году так в 1998-
понятно. в начале 90-х там в любое время ходил. никто даже сигарету не спрашивал.
а автор видео поснимал, посмотрел, а в полицию позвонить не?
Это поток, детка
и причем здесь День России? Возбужденные вы на...
Это поток, детка
Да только на потоке, реальные пацаны и остались...
реальные пацаны и остались...
И чувихи.
( добавил.)
"Спустя несколько минут мужик вернулся с монтировкой" - мужик? да это школота, какой мужик. Раздули, обхаяли поток, такие кадры везде есть, поток не причем, обычная шпана, будущее наше. Смотреть противно.
встаем с колен...