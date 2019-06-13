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Жители Барнаула отметили День России массовой дракой с бутылками и монтировкой

, ИА "Амител"
"Спустя несколько минут мужик вернулся с монтировкой", – рассказывают очевидцы
Судя по видео, коллектив оказался сильнее монтировки / Фото: кадр из видео

Судя по видео, коллектив оказался сильнее монтировки / Фото: кадр из видео

В Барнауле в День России жители той части Октябрьского района города, которую в народе именуют Потоком, устроили массовую драку после того, как не поделили бутылку, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Местные "тусовщики" как всегда не поделили бутылку и побили самого буйного. Спустя несколько минут мужик вернулся с монтировкой и принялся крушить всех окружающих", – говорится в сообщении паблика.

Впрочем, судя по видео, в итоге коллектив оказался сильнее монтировки.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.06.2019 08:50
месный

да нада скорее пластиковую тару запрещать, по башке стеклянной бутылкой както смачнее

0  0
13.06.2019 09:08
Митенька ржевский

Из-за таких уродцев наши власти и запрещают продажу эликсира в праздники... один раз, вчера, забыли запретить- и вот те на...

0  0
13.06.2019 09:13
- гость -

будущее России!

0  0
13.06.2019 09:17
- гость -

13.06.2019 09:13
-----------------
Заткнись,

0  0
13.06.2019 09:18
- гость -

Узнаю тебя, страна моя! Ты возвращаешься...

0  0
13.06.2019 09:25
- гость -

Типичная ситуация, дело то житейское. Или что мы стали такими нежными что подобная ситуация вызывает шок? Раньше вон через парк (лесная сказка) решил сократить дорогу позднее 9 часов и не факт что тебя там ножом не прирежут, ничего учились "говорить" или быстро бегать. А тут норм, человек принес весомый аргумент с собой.

0  0
13.06.2019 09:26
- гость -

Раньше вон через парк (лесная сказка) решил сократить дорогу позднее 9 часов и не факт что тебя там ножом не прирежут

раньше это когда?

0  0
13.06.2019 09:54
- гость -

13.06.2019 09:26 Когда там не было зоопарка и спортивных комплексов Смертина году так в 1998-. Когда компаниями ходили, или сидели на корточках и по понятиям типа беседовали. Я понимаю что для цивилизованного общества это не здоровая тенденция, но и быть в панике не стоит. Это как пойти в лес бояться клеща и так и не отдохнуть в конечном счете, быть параноиком что тебя цапнет инцифалитом.

0  0
13.06.2019 09:56
- гость -

году так в 1998-

понятно. в начале 90-х там в любое время ходил. никто даже сигарету не спрашивал.

0  0
13.06.2019 09:57
A1isa

а автор видео поснимал, посмотрел, а в полицию позвонить не?

0  0
13.06.2019 09:57
- гость -

Это поток, детка

0  0
13.06.2019 10:03
- гость -

и причем здесь День России? Возбужденные вы на...

0  0
13.06.2019 10:13
- гость -

Это поток, детка
Да только на потоке, реальные пацаны и остались...

0  0
13.06.2019 10:16
- гость -

реальные пацаны и остались...
И чувихи.
( добавил.)

0  0
13.06.2019 10:23
krash

"Спустя несколько минут мужик вернулся с монтировкой" - мужик? да это школота, какой мужик. Раздули, обхаяли поток, такие кадры везде есть, поток не причем, обычная шпана, будущее наше. Смотреть противно.

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13.06.2019 11:02
петух с докучаево

встаем с колен...

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