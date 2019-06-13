Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ заявил о необходимости введения углеродного налога, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, сообщает РИА "Новости".
Чубайс отметил, что в постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть блок вопросов, связанных с измерением выбросов. Этот план подразумевает, что в России необходимо создать систему госучета объемов выбросов.
"А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: "углеродный налог". Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", – подчеркнул Чубайс.
Он напомнил, что за последние несколько лет Евросоюз принял целый список решений, по которым товары, поставляемые в ЕС, в случае если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО₂ при производстве, облагаются дополнительным налогом.
"И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через 5, 7 или 10 лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная", – пояснил Чубайс.
"Поэтому, с моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов – мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога. А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными", – заключил глава "Роснано".
Комментарии
Почему то другого я и не ожидал! Только новый налог...
Как вообще РОСНАНО связано с ФНС???
Анатолий специалист по отъему бабла, когда эту свору вышвырнем из руководства?
надо с чубайса брать налоги за подрыв страны
Володе.
Этих сволочей надо из страны выкинуть, не то что из руководства.
Отправьте его в израиль, там пусть хоть на воздух налог предлагает, а мы и без него тут разберемся.
Одобрям! Больше налогов, хороших и разных!
09:13, в нормальной стране, этого "специалиста" по коррупции давно бы уже казнили. После трагедии на Саяно-шушинской ГЭС - с него, как с гуся вода...
упырь