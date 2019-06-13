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Предельно допустимые цены на детское питание предложили ввести в Госдуме

, ИА "Амител"
Эта мера повлияет на материальное благополучие российских семей с детьми
Детское питание предложили включить в перечень социально значимых товаров / Фото: news.myseldon.com

Детское питание предложили включить в перечень социально значимых товаров / Фото: news.myseldon.com

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести в России предельно допустимые розничные цены на детское питание, сообщает РИА "Новости".

Для этого питание необходимо включить в перечень социально значимых товаров. В данный перечень входят говядина, свинина, баранина, куры, масло, яйца, мука, картофель, вермишель и ряд других продуктов.

По мнению Власова, эта мера поспособствует снижению цены детского питания, что повлияет на материальное благополучие российских семей с маленькими детьми, и поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

Ранее россиян предупредили о росте цен на детское питание. Производители обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой исключить их продукцию из списка товаров, подлежащих маркировке.

Экспертам неясно, почему ставится вопрос о маркировке детского питания, поскольку это одна из наиболее защищенных групп товаров из-за правил госрегистрации производителей. Кроме того, реализация товара находится под контролем госорганов, и случаев контрафакта не выявлялось. Как отмечается, введение маркировки для детского питания повлияет на его доступность для потребителей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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