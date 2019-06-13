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Куда потратил?: Банки нашли новые причины для блокировки счетов россиян

, ИА "Амител"
Подобные действия банки оправдывают "антиотмывочным законом"
При отсутствии доказательств банки грозят заблокировать счет или вклад / Фото: u-f.ru

При отсутствии доказательств банки грозят заблокировать счет или вклад / Фото: u-f.ru

Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишут "Известия" со ссылкой на заявления клиентов Сбербанка и МКБ.

Отмечается, что финансовые организации стали требовать от клиентов информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства. При отсутствии доказательств грозят заблокировать счет или вклад.

Подобные действия банки оправдывают "антиотмывочным законом", однако, согласно этой норме, блокироваться могут счета только за подозрительные операции. Например, за частые денежные переводы между гражданами и организациями на крупные суммы, причем сумма перевода должна превышать 600 тысяч рублей.

Также сообщается, что перечень документов, необходимый для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения.

В случае несогласия с действиями банка клиент может обратиться в специальную комиссию, состоящую из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд.

Как рассказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по финансовым рынкам Владимир Гамза, непродуманность требований ЦБ и Росфинмониторинга сейчас позволяют банкам блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований.

Эксперты отмечают, что такая практика является опасной для бизнеса, поскольку банки боятся не выполнить рекомендации регулирующих органов. Поэтому они иногда слишком усердно подходят к контролю, из-за чего небольшие фирмы не просто получают большие проблемы в бизнесе, но и банально вынуждены закончить свою деятельность.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.06.2019 10:13
krash

Совсем оборзели, зарабоатешь кровным путем, еще доказательства ищи какие нибудь.
Я может всю жизнь по 100 рублей откладывал под подушку, зарабатывая на разгрузочно-погрузочных работах, какие доказательства тут погут быть. Колым, своим горбом.

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13.06.2019 10:33
- гость -

А что же ты любезный со своего колыма налог не оплатил в казну? Или ты своим горбом рассчитывал все деньги заработанные себе оставить? нехорошо товарищ, к тебе надо внимательней присмотреться.

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13.06.2019 10:36
- гость -

"всю жизнь по 100 рублей откладывал под подушку"

Вот в этом вся и идея! Чтобы не складывал, а нёс в банк, или в худшем случае сразу потратил. Затем эта "соточка" вольется в денежный поток за рубеж. А как следствие этого, принудить государство "снижать давление на бизнес". Чтобы опять этому биснесу проще было это (вывод денег) делать. И по кругу!!!!

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13.06.2019 10:40
месный

кормовая база уменьшается, цены растут, а расплодившимся чинушам есть хочется причём некоторым золотыми ложечками чёрную икру из золотого ведра на яхте около своего дома в сардинии

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13.06.2019 10:59
гость

Хорошая реклама для того, чтобы держать деньги в банках

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