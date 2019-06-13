В России могут вновь вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию, пишут "Известия".
Предложение сформировать внутри тарифа на мусор "резерв" для обеспечения рекультивации отработанных объектов содержится в проекте доклада Госсовета "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ". В рабочую группу по подготовке этого документа входят представители регионов, Минприроды, Минстроя, Роспотребнадзора и экспертного сообщества.
Чтобы получить возможность увеличить плату за мусор, потребуется внести поправки в "Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами", утвержденные постановлением правительства. Сейчас документ не подразумевает включения в тариф затрат на рекультивацию, но учитывает налоги, проценты по кредитам, производственные и ремонтные расходы, аренду и лизинг, зарплату персонала, а также нормативную прибыль.
Стоит отметить, что россияне уже столкнулись с повышением тарифов на мусор в начале 2019 года. Оно было связано с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. До реформы россияне платили за вывоз мусора по 70-80 рублей в месяц с квартиры. С 1 января средние расходы увеличились до 100-150 рублей, а общая сумма в квитанции выросла на 1-2%.
Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения. По их словам, в большинстве регионов за норматив берется среднее число мусора, который образовывается по всей стране. Поэтому людей вынуждают платить за отходы, которых по факту не образуется.
"Тарифы устанавливаются в отношении одного кубического метра отходов. Норматив накопления ТКО, по которому высчитывается сумма в квитанции, определяют местные власти. Они весьма заинтересованы в завышении тарифов – это и наполнение бюджетов, и доход регионального оператора в сфере ТКО. В большинстве субъектов за норматив берется нечто "среднеарифметическое", что вызывает вполне обоснованное недовольство граждан – люди вынуждены платить за отходы, которых по факту не образуется", – подчеркнул юрист НЮС "Амулекс" Василий Ярошенко.
Он также отметил, что уже существует судебная практика, когда граждане добивались изменения территориальных схем по обращению с ТКО и уменьшения тарифов.
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