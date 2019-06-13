Состояние водителей будут определять при помощи нового теста

Для проверки водителей на состояние опьянения будут использовать новый тест, который потребует еще и анализа слюны, пишет "Коммерсантъ".
На данный момент существует пять причин, по которым инспектор может инициировать проверку: запах, неустойчивое состояние, нарушение речи, покраснение кожного покрова и странное поведение.
Теперь ГИБДД предложила ввести шестой пункт – "показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ".
Сначала правоохранитель может попросить дунуть в прибор. Если он покажет отрицательный результат, то водителя отпускают. Если же на нем загорится лампочка, то инспектор продолжит дальнейшую проверку.
Также водителя могут попросить сдать тест слюны на наличие в организме таких наркотических средств, как опиаты, героин, кокаин, марихуана и т.д.
По мнению представителей Госавтоинспекции, такие меры поспособствуют соблюдению прав всех участников движения, снизят количество конфликтов и необоснованных освидетельствований.
Комментарии
Все эти коробочки реагируют не исключительно на этиловый спирт, а ещё хрен знает на что! Только нарколог и только по клинической картине! Пьяным можно быть много от чего, хоть передышать чистым воздухом в лесу!
А эти тесты на наркоту, это ваще походу верх надувалово, они не на сам наркотик реагируют, а какбы на продукты его распада. Распада, Карл, блин, тоесть он уже распался. А распавшийся наркотик разве к опьянению приводит, он уже отнаркотил?
Некоторые трезвые более неадекватны, чем некоторые пьяные.
Странное поведение - это например если водитель будет требовать от этих соблюдение законности?!
Мусора совсем ку-ку... не знают уже за что наказать))) а говно случайно не надо будет им сдавать?))))
В этом вопросе есть куча НО!
Например: Если Вы выпили на ночь 30 капель валокордина, то утром из-за наличия в данном препарате фенобарбитала данный тест может показать наличие наркотических веществ в организме.
Довольно многие вполне безобидные препараты, обыкновенное противоаллергическое средство, могут дать такую реакцию.
И только врач может определить находитесь ли в вы в состоянии наркотического опьянения, хотя даже это не спасет Вас от лишения водительских прав, сам факт наличия наркотических средств в организме является основанием для лишения водительских прав.
У ГБДД и у суда один аргумент, если вы чувствуете себя нездоровым не садитесь за руль!
Если в отношение алкоголя существует допустимый порог опьянения равен 0,35 промилле алкоголя на литр крови или менее 0,16 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе и этот порог установлен законодателем, то в отношении наркотических веществ такие значения нулевые!
Внимание!
Период период полувыведения валокордина 2-4 суток, при точности теста, употребление 30 капель валокордина могут обнаружить и через год!
Поэтому я против!
Сначала нужно законодательно закрепить, что наказанию подлежит только наркотическое опьянение, а на факт наличия наркотических веществ в крови.
А здесь очень много субъективного и зависит от порядочности и профессионализма врача.
Для гневных борцов с наркоманией, а меня тоже волнует проблема наркомании, но стоит быть благоразумными и не смешать в кучу котлеты и мух!