Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
"Четверть россиян (25%) вложили бы выигранный в лотерее миллион долларов в себя и своих близких, например, в оплату обучения или медицинских расходов. Столько же опрошенных дали подобный ответ в 2006 году, а семь лет назад немного меньшее количество респондентов были готовы потратить выигрыш подобным образом (21%)", – говорится в исследовании.
Почти столько же россиян в 2019 году (24%) потратили бы деньги на покупку машины, недвижимости или других предметов роскоши. Впрочем, эта доля снизилась: в 2006 году и 2012 году этот вариант выбрали бы треть опрошенных (33%).
18% граждан (в 2012 году – 13%, в 2006 году – 12%) положили бы миллион в банк, чтобы жить на проценты. В этом случае заметен рост.
Также выросла популярность вложения денег в собственный бизнес – 15%. В предыдущих опросах только по 9% были готовы потратить выигрыш на создание своего дела.
В путешествие отправились бы 5% граждан (в 2012 году – 8%, в 2006 году – 6%). 4% опрошенных сказали, что отдали бы полученные в качестве выигрыша деньги на благотворительность. По 1% респондентов сразу прокутили бы все полученные деньги либо вложили выигрыш в развитие науки и техники.
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Купил бы недвижимость на западе, оставшееся вложил бы в бизнес (там же), и свалил бы из этой страны.