Путин: России не стоит вмешиваться в отношения США и Китая

Президент РФ Владимир Путин, говоря в интервью телеканалу "Мир" о противостоянии США и Китая, заявил, что России нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс.

"По сути, если отвечать на ваш вопрос, то, конечно, идет спор между крупнейшими экономиками мира. И там очень много специфических вопросов, связанных с текущей работой двух государств", – сказал Путин, отвечая на вопрос о торговой войне, которую ведут США против Китайской Народной Республики.

Путин отметил, что Китай – "это огромная фабрика по производству товаров для всего мира, в том числе для Соединенных Штатов".

"Штаты размещают там свои производства, создают рабочие места. Вместе с тем КНР, когда продает свои товары на внешних рынках, в том числе в большом объеме на американский рынок, значительную часть получаемой выручки в виде золотовалютных резервов хранит в американских ценных бумагах. Там очень много специфических отношений между двумя странами", – пояснил президент.

"И конечно, даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс. Но – и это "но" очень серьезное имеет значение. Что я имею в виду? Во-первых, у нас с Китаем действительно беспрецедентно хорошие и высокие отношения. Мы действительно стратегические партнеры во всех смыслах этого слова. Мы сотрудничаем в экономике, гуманитарной сфере, на региональном уровне, взаимодействуют наши МИД и Министерства обороны", – добавил Путин.

Он подчеркнул, что Россия вносит существенный вклад в поддержание всеобщего мира и безопасности. И не только в регионе, где находятся государства, но и в мире в целом.

"К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами – они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями", – заключил Путин.