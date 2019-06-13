Ученые рассказали о причинах и пользе зевоты, пишут "Известия" со ссылкой на издание Newsweek.
Исследователи выяснили, что подобный рефлекс помогает охлаждать мозг человека. Утверждается, что зевота убирает теплую кровь, поступающую в мозг, и заменяет ее на прохладную.
Теорию решили проверить на практике, которая в итоге подтвердила догадку ученых. Оказалось, что те люди, которые охлаждали свою кровь с помощью разных компрессов, зевали гораздо реже, поскольку охлаждение мозга им не требовалось.
Противоположная тенденция наблюдалась у тех, чья температура крови в голове повышалась. В этом случае испытуемые зевали более часто.
Ранее ученые установили, что ребенок в материнской утробе зевает, икает и потягивается. А итальянские исследователи из Пизанского университета считают, что интенсивность зевания человека говорит не о степени его усталости, а о том, насколько ему близки люди, которые его окружают. Заразительность зевоты также может много сказать об отношениях между людьми.
Комментарии