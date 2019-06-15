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На стол президенту: что увидел Совет по правам человека в алтайских лесах

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Эксперты выявили нарушения экологических прав жителей региона
Фото: Amic.ru

Фото: Amic.ru

Делегация Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, которая посещала Алтайский край 2-6 июня с проверкой, выявила серьезные нарушения в ведении лесохозяйственной деятельности. В обобщенном виде рекомендации СПЧ будут переданы президенту Владимиру Путину. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) рассказал алтайский эколог, эксперт Общероссийского народного фронта Алексей Грибков. 

"Были выявлены нарушения экологических прав граждан. Эксперты совета отметили, что есть серьезные проблемы. В том, как ведется лесное хозяйство, используются лесные ресурсы, в качестве проведения рубок, сохранения биологического разнообразия лесов. А также с неистощимостью лесопользования: сформировавшиеся ранее запасы древесных ресурсов активно изымаются, а естественное возобновление лесных ресурсов отстает в темпах. Да, искусственные посадки есть, но они и делаются именно тогда, как лес сам не успевает естественно восстанавливаться. Сейчас будут готовиться рекомендации СПЧ, которые будут направлены в том числе на стол президенту, во все органы власти и надзорные органы, которые отвечают за эти отрасли, губернатору Алтайского края и в правительство региона", – рассказал Алексей Грибков.

Конечно, отмечались не только проблемы, но и достижения Алтайского края в экологической сфере, в том числе и лесной.

По словам Грибкова, экологические вопросы были главной целью визита СПЧ. Тема алтайских ленточных боров обсуждается уже на уровне страны.

"В СПЧ, в администрацию президента поступает много обращений от жителей Алтайского края по экологическим проблемам. Это не только активисты, много простых жителей, иногда даже обращения от целого села. Члены СПЧ отметили, что Алтайский край отличается высокой гражданской активностью", – рассказал эколог.

Члены совета, в том числе и председатель Михаил Федотов, и эксперты выезжали в ленточные боры, осматривали, как ведется лесное хозяйство, как сохраняются особо охраняемые природные территории.

На заседании в правительстве региона обсуждались и сплошные санитарные рубки, которые ведутся в Курьинском и Змеиногорском районах. Деревья сносятся во имя борьбы с жуком-вредителем – полиграфом Уссурийским, который уничтожает пихтовые деревья. Это очень опасное насекомое, завезенное в регион извне около 10 лет назад. Здесь он нашел хорошие условия и начал очень быстро размножаться.

"Сначала все кинулись бороться с ним с помощью санитарных рубок, потому что химических и биологических способов уничтожения нет. Но сегодня жук есть во всех территориях с пихтовыми насаждениями. А чтобы теперь победить его санитарными рубками, надо вырубить все пихтовые леса, так что ли? Это абсурд и глупость, эксперты обратили на это внимание и сказали, что вреда от таких мероприятий точно больше, чем пользы. Часто это просто способ заработать, ведется заготовка товарной древесины, вырубаются живые зеленые деревья", – добавляет Алексей Грибков.

Алтайские чиновники оперативно отреагировали: рубки прекращены и не будут возобновлены, пока не разберутся в их обоснованности и качестве.

Михаил Федотов, эксперты, представители Минприроды и прокуратуры выехали также в Солонешенский район, где в русле реки Ануй ведется добыча рассыпного золота. Кроме осмотра мест добычи, прошла встреча с населением района. И они тоже говорили, что их права на экологию, благоприятную окружающую среду, ведение здорового образа жизни, ведение традиционной хозяйственной деятельности грубо нарушаются золотодобытчиками, рассказал Грибков.

"Добыча россыпного золота – один из самых разрушительных видов добычи полезных ископаемых, поскольку она производится в руслах в долинах рек. Река отводится в сторону и в осушенном русле вынимаются вскрышные породы, поднимаются золотосодержащие пески, ведется их промывка. Как правило, загрязненная взвесями вода попадает в реку, разрушается и сама долина. Это приводит к уничтожению пастбищных и сенокосных угодий. То, что добыча ведется выше по течению от сел, не может не сказываться на качестве воды, снижаются запасы рыбы", – пояснил Алексей Грибков. По его словам удельный вес негативного воздействия при добыче россыпного золота не сопоставим с негативом от добычи рудного золота. Средние запасы одного месторождения россыпного золота – несколько десятков килограммов, 50-100, редко больше. На другой чаше весов целая речная экосистема, ущерб может быть в сотни и даже тысячи раз больше полученной экономической выгоды, добавил спикер.

  

 

 

Читайте также в сюжете: Рубки в ленточных борах
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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