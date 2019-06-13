Известный алтайский футболист стал игроком казанского "Рубина"

Воспитанник алтайского футбола Юрий Дюпин покинул, вылетевший в ФНЛ, махачкалинский "Анжи" и перешел в казанский "Рубин". Контракт с футболистом будет подписан после медобследования, сообщает "Матч ТВ".
Также интерес к 31-летнему голкиперу проявляли "Тамбов" и "Урал". Кроме того, обсуждалось, что Дюпин может стать вторым вратарем в составе нынешнего чемпиона страны – питерского "Зенита". В прошедшем сезоне РПЛ Дюпин провел 30 матчей. Команда "Анжи", за которую играл барнаульский вратарь, вылетела в ФНЛ с многомиллионными долгами. Игрокам не платили зарплату около восьми месяцев. Из-за этого Дюпину пришлось даже продать свою квартиру в Барнауле.
"Квартиру в родном Барнауле я еще год назад продал. Были кое-какие сбережения, плюс небольшой бизнес, оттуда деньги выдергивал, чтобы ипотеку закрыть. Ну и друзья помогали, до сих пор в долгах. Всех предупредил: вот подпишу контракт с новым клубом и с первой зарплаты рассчитаюсь", – сказал футболист в интервью "Спорт-Экспрессу".
Юрий Дюпин является уроженцем Барнаула. За барнаульское "Динамо" вратарь выступал в сезоне-2011/12. После этого играл за новокузнецкий "Металлург-Кузбасс", хабаровский СКА и краснодарскую "Кубань". В прошлом сезоне был признан краснодарскими болельщиками лучшим игроком клуба. Потом играл за "Амкар" и "Анжи". Кроме Дюпина в Премьер-лиге играют еще несколько барнаульских футболистов: Александр Ерохин из "Зенита" и Евгений Городов ("Ахмат").
Комментарии
Так где в итоге он квартиру в ипотеку купил? В Махачкале или Казани?
Поменял шило на мыло,т.к. в "Рубине" сейчас ситуация, мягко говоря, тоже не очень... Всё-равно желаю Юрию удачи!