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Новую щадящую методику лечения рака молочной железы будут применять на Алтае

, ИА "Амител"
Рак молочной железы – самое распространенное онкозаболевание среди женщин
Фото: milnix.com

Фото: milnix.com

Щадящие операции для лечения рака молочной железы будут проводить в Алтайском крае. Об этом на конференции онкологов сообщил главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер" Игорь Вихлянов. Речь идет о методике выявления сторожевого лимфоузла с помощью специального радиоизотопного препарата, который пациентке вводят в опухоль перед самой операцией.

"Препарат распространяется по лимфатическим путям, и мы находим этот сигнальный лимфатический узел. Если там нет опухолевых клеток, то калечащий этап операции, лимфодиссекцию подмышечной клетчатки, выполнять не нужно, – рассказал Игорь Вихлянов. – Мы надеемся, что в ближайшее время в крае будут выполнять такие операции. Пока их не делают, закупается оборудование. Коллеги из Кузбасса делают такие операции, они поделятся опытом. Кроме того, наши доктора обучились в центральных институтах".

По словам Игоря Вихлянова, в Алтайском крае рак молочной железы ежегодно выявляют у 1,5 тысячи женщин. В последнее время растет число органощадящих операций. "Это уже не радикальная мастэктомия, когда удаляется вся молочная железа, и женщина становится глубоким инвалидом и ей потом плохо по жизни. Это щадящая операция, которая оставляет право на полноценную жизнь в семье и социуме", – сказал Игорь Вихлянов.

Как ранее сообщал Amic.ru, главный врач онкодиспансера также сообщил, что ежегодно в Алтайском крае выявляют около 11 тысяч случаев онкологических заболеваний. Рак молочной железы является самым распространенным онкозаболеванием среди женщин.

Также Игорь Вихлянов назвал районы Алтайского края, где чаще все болеют раком.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

13.06.2019 10:25
krash

Фотогрофа на мыло. Спереди фотать надо было ) ) )

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