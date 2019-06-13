Сценарист последних "Елок": "Многие фильмы сейчас снимают на iPhone"

Сценарист фильмов "Елки новые" и "Елки последние" Дмитрий Литвиненко выступил экспертом молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития". Он дал интервью "МегаФону", в котором рассказал, что клип-миллионник можно снять втроем, а для съемок многобюджетных фильмов сейчас наряду с профессиональными камерами используют смартфоны.
"В фильме "Елки новые" часть материала была снята на iPhone, – рассказал Дмитрий Литвиненко. – Последний клип "Караоке", который я делал, там тоже часть материала мы снимали на iPhone".
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