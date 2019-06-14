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Безопасность водителя в приоритете: когда автодилер ориентирован на человека

, ИА "Амител"
РЦ "Автодизель" предлагает широчайший ассортимент оригинальных запчастей для грузовиков и спецтехники и высокий уровень сервиса

Удобно, когда в одном месте собраны тысячи оригинальных запчастей для любых целей. Не нужно открывать браузер, вбивать запрос и искать одну деталь среди множества поставщиков. Есть дилер, который предложит широкий выбор. Согласитесь, так быстрее и проще?

Группа компаний региональный центр "Автодизель" – мультибрендовый поставщик запасных частей для грузовых автомобилей и спецтехники, миссия которого заключена в обеспечении безопасности водителей коммерческого транспорта и других участников дорожного движения. На этом принципе построен бизнес. "Автодизель" поставляет оригинальные запчасти для отечественных грузовиков с 2008 года.

РЦ "Автодизель" в цифрах:

  • 3 000 000 наименований запчастей для любых автомобилей и спецтехники;
  • 7 770 кв.м – совокупная площадь складов и офисов;
  • 2500 постоянных клиентов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Сербии, Узбекистана и Эстонии;
  • 350 партнеров-производителей;
  • 188 сотрудников;
  • 14 региональных представительств;
  • 11 лет опыта на рынке запчастей для грузовой техники;
  • 8 представительств в Барнауле, Бузулуке, Екатеринбурге, Нижневартовске, Ноябрьске, Оренбурге, Сургуте, Ярославле;
  • 5,1 га 2 площадь земельных участков;
  • 2 автосервиса для отечественных и европейских грузовиков.

Основа успеха – внимание к деталям

Залог стабильности РЦ "Автодизель" заключен в многолетних отношениях. Неудивительно, что с дилером сотрудничают так долго – здесь создана гибкая система поддержки клиентов. Гарантия на запасные части до двух лет, постгарантийная поддержка и консультации технических специалистов – на этих трех китах прочно держится сервис РЦ "Автодизель". Так клиенты становятся постоянными.

Благодаря автоматизированной системе складского учета, заказ отгружается максимум за 48 часов. Хранение деталей стандартизировано. Бизнес-процессы находятся под строгим контролем: путь от момента поступления заказа до получения клиентом отслеживается на каждом этапе. Коллектив "Автодизеля" знает, как важно получить запчасти вовремя. И с этим никогда не подведет.

Почему доверяют РЦ "Автодизель"

Грузовая техника требует регулярного обслуживания, однако нередко случаются ситуации, когда повреждения не миновать. В таких случаях необходима быстрая доставка деталей при ограниченном бюджете. Чтобы коммерческий транспорт служил дольше, нужны исключительно оригинальные запчасти.

"Автодизель" – официальный дилер ведущих отечественных производителей. Среди генеральных партнеров компании такие гиганты, как Ярославский моторный завод, МАЗ, КамАЗ, ГАЗ, УРАЛ, Bosch, "Турбоком", Rubena и другие. Также "Автодизель" поставляет запчасти для грузовых иномарок DAF, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo. Сотрудничает как с юридическими, так и с физическими лицами. Работает с гибкими сроками и разными бюджетами.

Специалисты "Автодизеля" – взрослые и опытные профессионалы. Они дорожат своей репутацией и каждым клиентом. Сотрудники имеют опыт работы в сфере автозапчастей не менее трех лет. Коллектив открытый, дружный и искренний. Только любовь и приверженность к своему делу способствуют прогрессивному развитию.

Как "Автодизель" может помочь

К своим основным направлениям деятельности региональный центр относит оптовую торговлю запчастями для грузовиков, розничные продажи деталей и услуги ремонта. Приоритетная задача – подбор и отгрузка исключительно качественных оригинальных автокомпонентов.

Вы дорожите своей репутацией. "Автодизель" тоже. Вы цените своих клиентов и предлагаете только лучшие решения. "Автодизель" тоже. Вы заботитесь о безопасности своих водителей в грузовом автомобиле, и "Автодизель" ценит своих людей, обеспечивая лучшие условия труда. Вы не допустите простоя в работе из-за поломанного автомобиля, потому что уже решили обратиться в "Автодизель".

 

Когда необходима бесперебойная эксплуатация техники, "Автодизель" поможет. Свяжитесь с компанией, специалисты внимательно выслушают вашу проблему, вникнут в детали и подберут нужные запчасти. С "Автодизелем" вы не подведете своих клиентов из-за сломанного грузовика. Обратитесь "Автодизель", и ваша техника будет на ходу.

РЦ "Автодизель"
г. Барнаул, ул. Попова, 248/2, территория "Экспресс экспедиция"
Электронная почта: ab@ymz.su
Телефон: +7 (903) 947 62 88
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.06.2019 08:45
- гость -

Реклама и не реклама, если не влепить туда тёток... Вот колхоз-то.

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