Удобно, когда в одном месте собраны тысячи оригинальных запчастей для любых целей. Не нужно открывать браузер, вбивать запрос и искать одну деталь среди множества поставщиков. Есть дилер, который предложит широкий выбор. Согласитесь, так быстрее и проще?
Группа компаний региональный центр "Автодизель" – мультибрендовый поставщик запасных частей для грузовых автомобилей и спецтехники, миссия которого заключена в обеспечении безопасности водителей коммерческого транспорта и других участников дорожного движения. На этом принципе построен бизнес. "Автодизель" поставляет оригинальные запчасти для отечественных грузовиков с 2008 года.
РЦ "Автодизель" в цифрах:
- 3 000 000 наименований запчастей для любых автомобилей и спецтехники;
- 7 770 кв.м – совокупная площадь складов и офисов;
- 2500 постоянных клиентов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Сербии, Узбекистана и Эстонии;
- 350 партнеров-производителей;
- 188 сотрудников;
- 14 региональных представительств;
- 11 лет опыта на рынке запчастей для грузовой техники;
- 8 представительств в Барнауле, Бузулуке, Екатеринбурге, Нижневартовске, Ноябрьске, Оренбурге, Сургуте, Ярославле;
- 5,1 га 2 площадь земельных участков;
- 2 автосервиса для отечественных и европейских грузовиков.
Основа успеха – внимание к деталям
Залог стабильности РЦ "Автодизель" заключен в многолетних отношениях. Неудивительно, что с дилером сотрудничают так долго – здесь создана гибкая система поддержки клиентов. Гарантия на запасные части до двух лет, постгарантийная поддержка и консультации технических специалистов – на этих трех китах прочно держится сервис РЦ "Автодизель". Так клиенты становятся постоянными.
Благодаря автоматизированной системе складского учета, заказ отгружается максимум за 48 часов. Хранение деталей стандартизировано. Бизнес-процессы находятся под строгим контролем: путь от момента поступления заказа до получения клиентом отслеживается на каждом этапе. Коллектив "Автодизеля" знает, как важно получить запчасти вовремя. И с этим никогда не подведет.
Почему доверяют РЦ "Автодизель"
Грузовая техника требует регулярного обслуживания, однако нередко случаются ситуации, когда повреждения не миновать. В таких случаях необходима быстрая доставка деталей при ограниченном бюджете. Чтобы коммерческий транспорт служил дольше, нужны исключительно оригинальные запчасти.
"Автодизель" – официальный дилер ведущих отечественных производителей. Среди генеральных партнеров компании такие гиганты, как Ярославский моторный завод, МАЗ, КамАЗ, ГАЗ, УРАЛ, Bosch, "Турбоком", Rubena и другие. Также "Автодизель" поставляет запчасти для грузовых иномарок DAF, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo. Сотрудничает как с юридическими, так и с физическими лицами. Работает с гибкими сроками и разными бюджетами.
Специалисты "Автодизеля" – взрослые и опытные профессионалы. Они дорожат своей репутацией и каждым клиентом. Сотрудники имеют опыт работы в сфере автозапчастей не менее трех лет. Коллектив открытый, дружный и искренний. Только любовь и приверженность к своему делу способствуют прогрессивному развитию.
Как "Автодизель" может помочь
К своим основным направлениям деятельности региональный центр относит оптовую торговлю запчастями для грузовиков, розничные продажи деталей и услуги ремонта. Приоритетная задача – подбор и отгрузка исключительно качественных оригинальных автокомпонентов.
Вы дорожите своей репутацией. "Автодизель" тоже. Вы цените своих клиентов и предлагаете только лучшие решения. "Автодизель" тоже. Вы заботитесь о безопасности своих водителей в грузовом автомобиле, и "Автодизель" ценит своих людей, обеспечивая лучшие условия труда. Вы не допустите простоя в работе из-за поломанного автомобиля, потому что уже решили обратиться в "Автодизель".
Когда необходима бесперебойная эксплуатация техники, "Автодизель" поможет. Свяжитесь с компанией, специалисты внимательно выслушают вашу проблему, вникнут в детали и подберут нужные запчасти. С "Автодизелем" вы не подведете своих клиентов из-за сломанного грузовика. Обратитесь "Автодизель", и ваша техника будет на ходу.
РЦ "Автодизель"
г. Барнаул, ул. Попова, 248/2, территория "Экспресс экспедиция"
Электронная почта: ab@ymz.su
Телефон: +7 (903) 947 62 88
Сайт
ВКонтакте
Instagram
Facebook
Канал YouTube
Комментарии
Реклама и не реклама, если не влепить туда тёток... Вот колхоз-то.