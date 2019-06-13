Один из немногих праздников, который объединяет людей разных профессий и национальностей – День России. 12 июня на набережной Оби прошла праздничная программа.

Барнаульцы насладились "Катюшей" в исполнении детского оркестра "Ритм Бэнд", оценили творчество известного художника, наблюдали за мертвыми петлями в небе. Открыли программу юные вожатые – студенты и школьники.

В бойцовках, с чемоданами, флагами отряда и хорошим настроением – словом, готовые к предстоящей через два дня встрече с детьми. Ребята выступили с флешмобом. Надежда Девянина, педагог дополнительного образования из отряда "Парус", признается: "Это моя первая смена, у нас период отправления в лагеря – третий трудовой семестр". Вожатые поприветствовали гостей праздника – Виктора Томенко и Ирину Роднину.

Губернатор пожелал барнаульцам, чтобы в их домах царили мир и счастье, каждый день приносил обязательную радость. Он также отметил: "Созидательный, добросовестный труд, решение общенациональных и повседневных вопросов – это основа нашей политики".

Ирина Роднина также посетила новую набережную краевой столицы, сделала селфи со всеми желающими. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы призналась: "Для меня сегодня большой праздник вместе с вами отмечать день России, когда-то очень давно я здесь выступала в 1967 году. Я надеюсь, что мы все будем жить в мире и благополучии, будем помнить, чего достиг наш народ".

Музыкальное сопровождение празднества – образцовый духовой оркестр "Ритм Бэнд" детской школы искусств № 8. Первая композиция – символическая для нашей страны, она создана (только представьте себе) около 100 лет назад, а сегодня исполняется в рок-обработке.

Это "Преображенский марш" и "Молитва", которые появились по указу Николая I. А во времена СССР исполнялись вместо "Боже, царя храни". Выступали также ансамбль "Парафраз", ансамбль скрипачей, баянисты, гармонисты и исполнители народных песен.

Неожиданностью для горожан стало аэрошоу. Самолеты стартовали низко и пронеслись практически над головами, сделали в небе несколько мертвых петель, падение под углом 90 градусов. Барнаульцы снимали и фотографировали фигуры высшего пилотажа.

Для эстетов и ценителей пейзажей на набережной работала выставка Евгения Олейникова. Этот художник-живописец получил три высших художественных образования, в его копилке около 100 выставок, как краевых, так и международных. А восемь его работ в собрании Государственного художественного музей Алтайского края. Картины невольно напоминают "Мишек" Васнецова или "Золотую осень" Левитана. Выполнены они в разных техниках – масло, акварель.

Многие горожане отправились на прогулку на теплоходах. Спортивные – катались на велосипедах, а дети могли выиграть мороженое за правильные ответы о музыкальных композициях из мультфильмов.

Мария Лаврищева