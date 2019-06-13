Авария произошла на улице Полевой вечером 12 июня / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Серьезное ДТП произошло вечером 12 июня в Рубцовске – в результате аварии легковой автомобиль перевернулся, а грузовик врезался в электроопору.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, инцидент случился около 20:45, когда водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21150, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовиком Hino Ranger.
Грузовик отбросило на электроопору, а легковушка перевернулась.
В результате ДТП никто не пострадал, по факту случившегося проводится проверка.
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