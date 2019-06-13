Руководитель управления Следственного комитета по Республике Алтай Эдуард Новаковский получил звание генерал-майора юстиции.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, указом президента РФ от 11 июня 2019 года №258 "О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий" Эдуарду Новаковскому было присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции.
Напомним, что республиканский СУ СК Эдуард Францевич возглавил в 2017 году. До этого он был главой управления СКР в Мордовии.
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