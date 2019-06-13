По данным очевидцев, в салоне автомобиля находилась семья с меленькими детьми / Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль сбил лося на Правобережном тракте под Барнаулом – животное в результате ДТП погибло.
О случившемся сообщили очевидцы в паблике barnaul 22. "Недалеко от моста произошло столкновение автомобиля Toyota Premio с лосем, который перебегал дорогу. По словам очевидцев, в машине находилась семья с двумя маленькими детьми", – отмечает автор заметки.
Также уточняется, что водителя в состоянии средней тяжести увезли на скорой в больницу. Остальные члены семьи не пострадали.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что инцидент случился на территории Первомайского района 12 июня в 23:25. Водителя 1974 года рождения госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Таме вроде достаточно много места, чтобы увидеть выбежавшее животное из леса, до дороги расстояние достаточное от деревьев. Есть реально узкие места и сразу лес начинается, но это не в этом случае
Почему нет знака, предупреждающего о выбегающих животных? Водитель не мог заметить 2 метрового лося, не место таким на дороге.
Ехал на велосипеде, впереди меня легковушка. Сразу после Павловского выбегают из кустов на дорогу 2 бродячих собаки, водитель успел притормозить. Весело было бы наехать на крупную собаку.
Там давно пора освещение сделать. Тогда таких проблем бы не было. Дальше же по трассе есть свет, почему возле города темнота?
Там есть знаки! Но знаки есть и на пешеходных переходах, их некоторые тоже не видят
Иногда лось прыгает на дорогу совершенно внезапно, словно его кто-то гнал. Да и не только лоси. Раза три на лобовое стекло камнем бросались совы - только перья летят от них, но это чаще под туманное утро.