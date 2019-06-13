Временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай Олег Хорохордин поручил руководителям на местах наказать ответственных за уборку мусора в тех населенных пунктах субъекта, где проблема до сих пор не решена, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Высказываясь об этом, он подчеркнул: "Со времени моего назначения на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай прошло два с половиной месяца. Ежедневно от жителей поступают десятки, если не сотни жалоб на проблемы с вывозом мусора в населенных пунктах, очистку территорий. С главами районов я общаюсь в непрерывном режиме. Все понимают, что этот вопрос существенен и актуален. Дело сдвинулось с мертвой точки, однако не так хорошо, как должно. Местами работа просто не проводится".
По словам Хорохордина, "уговоры и увещевания уже не действуют, а потому пора принимать более жесткие меры".
В итоге он дал прямое поручение привлечь к дисциплинарной ответственности лиц в исполнительных органах власти Республики Алтай и муниципальных образованиях, ответственных за санитарную очистку, обеспечение чистоты и порядка на территории региона.
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