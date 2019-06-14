С 15 по 22 июня текущего года на территории уникального экопарка "Сад Пионов", расположенного в Чемальском районе на реке Куюм, состоится ежегодный праздник цветения пионов.
Фестиваль проходит уже семь лет на территории "Сада Пионов", и это лето не станет исключением. На площади более 2,5 гектаров расположились многие виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и, конечно, более 100 видов пионов. На территории "Сада Пионов" вы найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений.
Каждый день мероприятия будет наполнен разнообразными событиями: выступлениями музыкальных групп, спектаклями, играми и мастер-классами для всей семьи.
Программа фестиваля:
15 июня
12:00-13:00 – фортепианная музыка от Ренаты и Евгения Каревых (г. Барнаул) и творческие номера от артистов Чемальского района;
13:00-15:00 — спектакль "8 любящих женщин" (Первая театральная студия);
15:00-16:00 – актерские тренинги и игры (Первая театральная студия);
12:00-16:00 – творческие мастер-классы;
18:00-19:00 — фортепианная музыка от Ренаты и Евгения Каревых (г. Барнаул).
16 июня
12:00-14:00 – спектакль "Цианистый калий: с молоком или без";
14:00-15:00 — фортепианная музыка от Ренаты и Евгения Каревых (г. Барнаул);
12:00-16:00 – знакомство с алтайской культурой: мастер-классы, национальная музыка, чайные дегустации.
17 июня
12:00-16:00 – семейная игротека от "Мосигры": самые популярные настольные игры, среди которых Activity*, Alias*, Дженга, "Крокодил" и многие другие. Профессиональные аниматоры помогут разобраться со всеми правилами.
18 июня
12:00-14:00 – выступление cover-группы Live and Drive* (г. Барнаул);
18:00-20:00 – выступление cover-группы Live and Drive (г. Барнаул).
19 июня
12:00 -14:00 – выступление cover-группы Live and Drive (г. Барнаул);
16:00-18:00 — выступление cover-группы Live and Drive (г. Барнаул).
20 июня
12:00-16:00 – спортивные и подвижные игры для детей с профессиональными аниматорами;
12:00-16:00 – творческие мастер-классы.
21 июня
12:00-16:00 – спортивные и подвижные игры для детей с профессиональными аниматорами;
12:00-16:00 – творческие мастер-классы.
22 июня
12:00-14:00 – бал "Цветущих пионов" (реконструкция настоящего бала – с костюмами, традиционными бальными танцами и играми);
16:00-18:00 – выступление cover-группы "Лаки Грингос" (г. Барнаул).
Фестиваль цветения пионов
Дата проведения: 15 июня – 22 июня 2019 года
Место проведения: экопарк "Сад Пионов" –
Республика Алтай, Чемальский район, река Куюм
Подробную информацию можно узнать в "Инстаграме" "Сада Пионов": @sad_pionov_altay
Телефоны организаторов: +79132169298, +79635781178
*Эктивити, Элиас, кавер, Лив энд Драйв – прим. ред.