Советы по приготовлению окрошки дали в Роскачестве

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа, пишет "Российская газета".
Классические ингредиенты окрошки – квас, картошка, огурцы, яйца, редиска, зеленый лук и укроп, сметана. Чтобы приготовить мясную окрошку, потребуется: 1 л кваса, 400 г отварного белого куриного мяса, три крупные вареные картофелины, 200 г отварной цветной капусты, два сваренных вкрутую яйца, пучок петрушки и редиски, соль и 50 г обезжиренной сметаны для заправки. Далее нужно картошку очистить от кожуры, порезать мелкими кубиками. Мясо также необходимо нарезать кубиками. Редис нарезать кружочками. Яйца очистить от скорлупы, размять вилкой. Все ингредиенты нужно перемешать вместе с соцветиями цветной капусты, посолить, добавить квас. Перед едой посыпать мелко нарубленной петрушкой и добавить сметану. Укроп и зеленый лук нужно мелко нарубить и посолить. Если нарезанный лук жестковат, то его можно растереть с солью.
В первую очередь нужно обратить внимание на картошку – она должна иметь товарный вид и средний размер, быть упругой и твердой, без неприятного запаха, темных и зеленых пятен, поражений, наростов. В таких клубнях оптимальное количество полезных веществ и минимум вредных.
Если зеленые пятна на картошке все-таки есть, то их нужно срезать, так как в них содержится вредный для человека соланин. Если овощ и вовсе пророс, то лучше срезать толстый слой кожуры.
Выбирая яйца, нужно смотреть на адрес производителя и дату изготовления. Чем ближе к магазину их место производства и чем они свежее, тем лучше.
Качество сметаны зависит от ее хранения в магазине и того, как она попала туда. Упаковка продукта должна быть целой, без повреждений. В случае если она влажная, то это свидетельствуют о неправильном хранении.
Комментарии
Хорошо есть эксперты Роскачества, не дают скудоумному пропасть, советы дают. Не зря зп получают.
без сопливых как на лыжах
скоро будут учить как дышать и моргать