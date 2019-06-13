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Доллар в России вскоре может вырасти до 90 рублей и выше

, ИА "Амител"
Все дело в позиции Соединенных Штатов, которые начали вводить санкции против России еще в 2014 году
В первом случае курс доллара может колебаться от 71 до 75 рублей / Фото: korrnews.ru

В первом случае курс доллара может колебаться от 71 до 75 рублей / Фото: korrnews.ru

Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара, и не исключено, что он поднимется выше 90 рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на компанию "ФинИстдин". Такой прогноз составили аналитики. Они также рассказали, какие еще риски могут негативно сказаться на российской экономике.

Отмечается, что риск введения ограничительных мер в отношении России очень высок – он равен 99%. По мнению экспертов, причиной являются не только экономические или политические противоречия.

Все дело в позиции Соединенных Штатов, которые начали вводить санкции против России еще в 2014 году, и теперь не могут оставить это, поскольку получают постоянное одобрение. Кроме того, как отмечают эксперты, таким образом Штаты в некотором роде подпитывают свое эго – "мы можем кому-то что-то запретить".

При этом санкции бывают разные. Если они будут касаться, к примеру, расширения черного списка, то это не самый худший расклад. Однако могут запретить операции с государственными казначейскими бумагами, торговлю нефтью и газом – тогда ситуация будет опасной. И в немалой степени это зависит от того, как отреагируют другие страны, в первую очередь ЕС и Китай.

То, что такого рода санкции рано или поздно введут, – вероятность высока, считают аналитики. А вот то, что в сложившейся ситуации такую политику поддержат наши основные экономические партнеры – не очень. Скорее всего, это только увеличит раскол между США и их союзниками по НАТО.

В первом случае курс доллара может колебаться от 71 до 75 рублей. Во втором варианте стоимость может подняться выше 90 рублей.

"Впрочем, такой сценарий в ближайшее время маловероятен, а вот в среднесрочной перспективе это возможно, особенно если удастся достроить и запустить "Северный поток – 2", – подчеркнули аналитики.

Среди других рисков для российской экономики называют рост в области розничного кредитования в рублях, возможное падение цены на нефть, "риск недостаточно эффективной реализации инфраструктурных проектов", а также "риск новых финансовых потрясений в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.06.2019 14:45
- гость -

Очередным спекулянтам залежавшиеся баксы спихнуть нужно? Не так давно американцы обвинили Россию в искусственном снижении курса рубля для достижения конкурентного превосходства по цене товаров и грозили санкциями именно за низкий курс.

0  0
13.06.2019 14:50
- гость -

доллар снизится до 50.

0  0
13.06.2019 14:52
Жоржик

Заказная статейка, с расчетом погреть ручки на скачке доллара, который сами данной статейкой и провоцируют.

0  0
13.06.2019 14:53
- гость -

С очередным прорывом, дорогие россиянцы!

0  0
13.06.2019 14:54
- гость -

Лошки, доляр скоро будет по стописят!!! Хватайте быстрее!!!

0  0
13.06.2019 14:57
- гость -

ну смотрите - международный морской трибунал обязал рф выпустить украинских моряков - рф отказывается, теперь что ? скорее всего опять какие нибудь санкции

0  0
13.06.2019 14:59
- гость -

Путин публично говорит об отказе от доллара в рассчетах. На этом фоне доллар вырастет?- 3 раза ха-ха.

0  0
13.06.2019 14:59
- гость -

Сказки

0  0
13.06.2019 15:04
Гость

Кто больше?!?!

0  0
13.06.2019 15:14
Гонец из Пензы

"Путин публично говорит об отказе от доллара в рассчетах. "
=======
он много что говорил. и что на третий срок не пойдёт, и пенсионный возраст не поднимет, и 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест создаст...
нефть и газ он за рубли продавать будет?
и вообще, не надо путаться, это не доллар может вырасти, а рубль может упасть ещё.

0  0
13.06.2019 15:24
-гость-

«Жалко людей, которые покупают доллары за 35 рублей. Они потеряют деньги»

Юлия Цепляева, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка

еще совсем недавно троль BOSS2014 любил цитировать данную выдержку

0  0
13.06.2019 15:27
- гость -

Внуки Остапа Бендера - "риски могут негативно сказаться на российской экономике"
Сырьевые экспортные компании получат больше денег в руб, спокойно заплатят налоги, бюджет государства вырастет - "экономика в отчетах так и попрет вверх", На импорт соотественно внутри страны вырастут цены (повышенный НДС даст ноконец то "эффект", на ГСМ тоже (значит опять же "акцизы хорошо сработают".
Негативно всё только для конечного потребителя. Кроме тех, кто или зарплату в $, или накопил их "непосильныим трудом".

0  0
13.06.2019 15:45
гость

В конце 2014 взял по 59 штуку баксов, уже даже и не верю, что когда-нибудь сброшу ее по 90

0  0
13.06.2019 16:04
- гость -

Может все дело в нашем руководстве, которое считает, что низкий рубль выгоден для экономике, а один из них даже на пальцах показывает как это нам выгодно!!!

0  0
13.06.2019 16:10
krash

Ниже плдинтуса унизили страну. Так держать дядя Путин, у нас пока еще на хлеб хватает, нужно продолжать, чтоб мы тут с голоду передохли. Ждем роста цен.

0  0
13.06.2019 16:50
Fkt

что то давно не слышу смеха и шапкозакидательства по поводу санкций?

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