Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году, пишут "Известия" со ссылкой на Минобрнауки.
"К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что новую модель опробуют в пяти университетах уже в 2019 году. Еще в 15 вузах она пройдет обкатку в 2020 году.
Такой диплом станет частью цифрового портфолио, где будут учтены практики, спортивные достижения, участие в научных исследованиях, а также курсы повышения квалификации, объяснили в Минобрнауки.
Типовое техническое решение для цифровых резюме будет внедрено на сайте "Современная цифровая образовательная среда" уже в 2019 году. В дальнейшем эти решения будут развиваться в рамках создания цифровых университетов, добавили в Минобрнауки.
Как предполагается, доступ к цифровому портфолио с электронным дипломом и другими достижениями гражданина будет у работодателей.
Комментарии
Главное, чтоб потом не отформатировали)