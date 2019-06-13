Прокуратура не получала обращений по поводу "воскресшего" Цапка

Жители Краснодарского края, обнаружившие на фото с ДТП в Сочи человека похожего на умершего главаря кущевской банды Сергея Цапка, обратились с этим вопросом в прокуратуру, однако в надзорные ведомства Краснодарского края и Сочи подобные обращения не поступали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевую прокуратуру.
Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в 2010 году. Главаря приговорили к пожизненному заключению. По официальным данным, он умер от болезни в следственном изоляторе в 2014 году, где ожидал рассмотрения апелляции на приговор.
Также в ведомстве отметили, что ни о каких проверках речи пока не идет, так как нет информации.
9 июня в Сочи на пересечении улиц Старообрядческой и Таврической столкнулись два туристических автобуса, в результате чего пострадали 26 человек. После этого по социальным сетям разошелся снимок с места аварии, на котором был запечатлен человек, как две капли воды похожий на Цапка.
Официально лидер кущевской ОПГ умер в СИЗО в 2014 году. Впрочем, сразу после его смерти появились сообщения о том, что она была подстроена.
Адвокат банды Умалат Сайгитов во время беседы с телеканалом "360" не исключил, что этот человек – действительно Цапок, который разыграл свою смерть, чтобы избежать пожизненного заключения.
Адвокат Цапка Игорь Скрипка прокомментировал Telegram-каналу Life Shot "воскрешение" своего подзащитного: "Человек на фото действительно похож, но есть нюанс: Сергей Цапок умер в СИЗО. Он умер. Я уверен абсолютно. Он умер в СИЗО, его видела следственная группа, его опознали потерпевшие, его вскрыли и его похоронили. Сложно после этого ожить".
Комментарии
Видели, опознали, вскрыли - да знаем мы на примере пьяного мальчика и Голунова как это может быть, приказ с верху или бабки там....
Позиция железная - сами возбудиться не можем...