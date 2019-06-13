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Президент Польши рассказал о преимуществе поляков над русскими на примере войны

, ИА "Амител"
"Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне", – сказал Дуда
Часть своего монолога Дуда посвятил рассказу про 'оккупацию' Польши / Фото: dw.com

Часть своего монолога Дуда посвятил рассказу про "оккупацию" Польши / Фото: dw.com

Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что поляки более храбрые, чем русские, сообщает "Интерфакс".

Также, по словам Дуды, поляки, в отличие от русских, способны "сражаться до конца независимо ни от чего".

"Это наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного – я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне", – сказал Дуда.

Отвечая на вопрос американского журналиста, считает ли он Россию другом или противником Польши, Дуда также заявил, что Россия "снова показывает свою недобрую неприятную имперскую личину".

Часть своего монолога он посвятил рассказу про "оккупацию" Польши и тому, что "Россия всегда хотела захватить часть территории Польши".

Ранее сообщалось, что Польша не отправила президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. В администрации Дуды пояснили, что Варшава планирует отметить "годовщину агрессии против Польши" вместе с теми государствами, с которыми близко сотрудничает в настоящее время, в частности со странами НАТО, Евросоюза и "Восточного партнерства".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.06.2019 16:19
Гость

............................ неблагодарные!!!!

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