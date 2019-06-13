Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки "более смелые", чем русские, пишет "Взгляд".
"Мы понимаем оскорбленные чувства Дуды, только непонятно, кто его оскорбил. По крайней мере, не Россия и не русский солдат, который освободил прекрасно воюющих поляков от нацистов", – сказал Соловьев.
Он также отметил, что такое сравнение несколько странно для серьезного человека. Видимо, по его мнению, в Дуде говорит историческое чувство обиды.
"Поляки действительно великолепно сражаются, это хорошо известно в истории, не надо их недооценивать. В то же время напомню, что как бы поляки доблестно ни сражались, они не смогли противостоять германской армии в 1939 году. Давайте не будем считаться, а будем объективны", – добавил Соловьев.
"При всем уважении к польской доблести, хотелось бы отметить, что русский народ – народ-победитель. Так было, есть и будет всегда", – заключил телеведущий.
Ранее Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне провел пресс-конференцию. Отвечая на вопрос американского журналиста, считает ли он Россию другом или противником Польши, Дуда рассказал про "оккупацию" Польши и том, что "Россия всегда хотела захватить часть территории Польши". Также он подчеркнул, что поляки, в отличие от русских, "более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего". "Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне", – отметил Дуда.
Комментарии
чего это соловей у машки захаровой хлеб отбирает? или она не рефлексирует потому что в отпуск ушла?
Какое отношение этот проживающий в стране НАТО имеет к русскому народу - победителю?!
Ну вот, есть о чем поговорить. Не то, что там какие-то триллионы ушедшие налево.