В соответствии с законодательством банк может обратиться к клиенту за пояснениями о происхождении средств, если будет выявлена подозрительная операция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.
"При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств", – отметили в Сбербанке.
Чтобы подтвердить источник происхождения средств, можно предоставить в банк договор об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации.
Критерии подозрительных операций определяет Центробанк. Пороговые суммы операций не могут раскрываться в силу законодательных требований, отметили в Сбербанке.
Согласно действующему "антиотмывочному" законодательству, кредитные организации имеют право определять источник происхождения денежных средств в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Ранее сообщалось, что российские банки нашли новые причины для блокировки счетов россиян. В частности, стали требовать информацию не только о происхождении денег, но и о том, на что эти деньги будут потрачены. Если клиент отказывался отвечать на вопросы и документально подтверждать свои доходы и намерения, то его лишали доступа к счету. Обратно получить доступ к своим деньгам можно или по решению спецкомиссии, которой также необходимо все объяснить, или же через суд.
Комментарии
С обычных россиян легко спрашивать, а вот с чиновников никто не спрашивает , и почему интересно...