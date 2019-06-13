Фигуристка Медведева перепутала цвета флага, поздравляя с Днем России

Медведева отключила возможность комментировать этот пост / Фото: instagram.com
Фигуристка Евгения Медведева опубликовала поздравление с Днем России, перепутав цвета российского флага, что стало поводом для едких комментариев, пишет "Взгляд".
Поздравление "великого народа" с праздником появилось в Instagram Медведевой. На картинке была ошибка: вместо бело-сине-красного флага присутствовал флаг бело-красно-синий. Впрочем, спортсменка быстро исправила поздравление.
С Днем России! 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником Великий народ!
Тем не менее в комментариях подписчики осудили Медведеву за то, что она забыла цвета родного флага. Фигуристка в ответ заявила, что картинку рисовала не она.
Позже Медведева отключила возможность комментировать этот пост и все возмущенные записи пропали.
Комментарии
Не судите её строго... По её словам " в Канаде для меня открылся новый мир". Уже позабыла всё...