Грозы с ураганным ветром накроют Алтайский край на двое суток

ЦГМС по Алтайскому краю предупреждает, что в регионе в ближайшие двое суток ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер до 27 метров в секунду.
"В ближайший час, вечером 13 июня и сутки 14 июня ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, град, усиление ветра 19-24 м/с, при грозах шквалы 25-27 м/с", – говорится в сообщении.
Также в период с 14 по 16 июня в Волчихинском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
Ранее сообщалось, что в Барнауле 13 июня во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, 11-16 м/с. Во второй половине ночи 14 июня ожидается небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.
ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминает, как вести себя в непогоду:
При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, каких-либо других предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии – оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередачи, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.
При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. При движении строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
Комментарии