Идею Чубайса ввести углеродный налог раскритиковали в Госдуме

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что углеродный налог, предложенный главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, сообщает RT.
Чубайс озвучил свою инициативу в кулуарах ПМЭФ. По его мнению, новый налог стимулировал бы промышленников на уменьшение выбросов.
Как пояснил Селезнев, в мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от "углеродного следа".
Он считает, что это прежде всего касается стран, не имеющих своих углеводородов, а не России, которая является одним из лидеров по их добыче.
"По сути, Чубайс предлагает один из вариантов ухудшения положения — обложить налогом то, что у нас, наоборот, должно получать всевозможные преференции", — подчеркнул депутат.
Он также пояснил, что вводить налог ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к подорожанию потребительских товаров как минимум на величину этого налога.
Комментарии
Где Чубайс не побывает, везде рост цен и воровство. - Чтобы залезть в карман ума много не надо.
Ну и зря раскритиковали, идея то хорошая была!
Ябыввёл