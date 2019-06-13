Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева, пишет "Коммерсантъ".
Как сообщается в Facebook посольства Украины в США, совет заменит в международной базе наименование с Kiev на Kyiv с 17 июня.
Написание названия столицы Украины также изменится и за пределами США, так как зарубежные организации ориентируются на американскую базу. В частности, речь идет о международных аэропортах.
"Это решение имеет чрезвычайно важное значение и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире", — говорится в заявлении посольства.
Российские телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев посмеялись в соцсетях над переименованием Киева.
Скабеева новость о переименовании прокомментировала кратко: "Теперь заживут!"
Соловьев также задал шутливый вопрос о том, в честь кого может быть названа столица Украины: "То есть Киев основал не Кий, а KYI?"
По одному из преданий, название города произошло от имени одного из трех братьев-основателей Киева. В "Повести временных лет" начала XII века сказано, что Киев основан тремя братьями — Кием, Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью как центр племени полян. Назван в честь старшего брата.
Ранее украинское правительство одобрило изменение написания славянских и, в частности, русских фамилий. Принятый документ частично вернет в употребление языковые нормы, которые существовали на Украине в начале двадцатого века.
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