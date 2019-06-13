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Паводок-2019: гидрологическая ситуация в Алтайском крае стабильна

, ИА "Амител"
Специалисты отмечают колебания уровня воды в водных объектах
В данный момент обстановка является спокойной / Фото: Amic.ru

В данный момент обстановка является спокойной / Фото: Amic.ru

Специалисты констатируют, что в данный момент на реках Алтайского края не отмечается какого-либо существенного обострения гидрологической обстановки.

"По сообщению межведомственной рабочей группы по вопросам прогнозирования на территории Верхне-Обского региона весенних и дождевых паводков различной заблаговременности, 13 июня по бассейну Верхней Оби гидрологическая ситуация стабильная, отмечены незначительные колебания уровня воды в водных объектах", – указывают в региональном Минприроды.

Напомним, что начало июня в нашем регионе – это период развития второй волны паводка, которая, как правило, представляет большую опасность по сравнению с первой волной.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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