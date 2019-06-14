Миф 1. Лазерная эпиляция вредна для здоровья.
– Глубина проникновения лазерного луча при эпиляции составляет 1-4 мм, он достигает только волосяных фолликулов, затем полностью рассеивается и никогда не проникает глубже кожи. При воздействии лазера разрушается только волосяная луковица.
– Лазерный луч скользит по поверхности кожи, не повреждая ее. Единственное, что может возникнуть после процедуры – покраснение, подобное тому, какое возникает у человека, побывавшего на солнце. Это покраснение отчасти является показателем правильно выполненной процедуры. Через несколько часов это покраснение проходит бесследно.
Вердикт: неправда.
Миф 2. Лазерная эпиляция вызывает образование рубцов и врастание волос.
– Рубцевание достаточно часто встречается при проведении электроэпиляции, там, где в кожу вводят иглы. Поскольку лазерная эпиляция не сопровождается нарушением целостности кожи, то нет и рубцевания.
– Врастание волос, которое очень часто сопровождает восковую депиляцию, не встречается при лазерной эпиляции. Более того, лазерная эпиляция рекомендуется как метод устранения таких проявлений.
Вердикт: ужасная неправда!
Вывод напрашивается следующий: для лета лазерная эпиляция подходит как нельзя лучше. Никаких подготовительных манипуляций, а результат превосходит ожидания.
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